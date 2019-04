Am Sonntag, 14. April, um 15 Uhr bietet Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet einen rund 90-minütigen Rundgang zur Geschichte der Juden in Adelsdorf an. Als besonderes Schmankerl wartet auf die Teilnehmer ein Blick in das denkmalgeschützte Haus am Marktplatz 18, das 1822 von den jüdischen Brüdern Loewi errichtet wurde und das aktuell aufwendig saniert wird. Hier wohnte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Adelsdorf. Treffpunkt ist vor dem Adelsdorfer Schloss. red