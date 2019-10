Eichig 10.10.2019

Rundgang und Bürgergespräch

Am Montag, 21. Oktober, findet um 17 Uhr ein Bürgergespräch mit Ortsrundgang in Eichig statt. Treffpunkt für den Ortsrundgang ist am Spielplatz. Es besteht die Möglichkeit, mit dem Bürgermeister örtli...