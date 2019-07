Uehlfeld 15.07.2019

Rundgang über den Judenfriedhof

Am Sonntag, 28. Juli, um 10.30 Uhr findet eine Führung auf dem jüdischen Friedhof an der Burghaslacher Straße in Uehlfeld mit der Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet statt. Die Führung dauert ...