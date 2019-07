Am Sonntag, 14. Juli, um 10.30 Uhr findet die nächste Führung über den jüdischen Friedhof in Zeckern statt. Sie dauert 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt ist am Eingang zum Friedhof in der Kaspar-Lang-Straße in Zeckern. Herren werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. Der Friedhof war Friedhof der jüdischen Gemeinden im ganzen Aischgrund. Noch etwa 800 Grabsteine sind auf dem Gelände erhalten. red