Am Donnerstag, 30. Mai, bietet die Wanderführerin Melanie Schulz um 10 Uhr einen zweistündigen historischeren Spaziergang entlang der Fraischgrenze von Obertrubach nach Ottenberg (Kreis Bayreuth) zum Dorffest "900 Jahre Ottenberg" unter dem Thema "Dass Du mir ja keine Lutherische heimbringst!" an. Treffpunkt ist in Obertrubach am Rathaus. red