Rundgang durch Pottenstein

Das Tourismusbüro Pottenstein lädt am Mittwoch, 17. Juli, ab 10 Uhr zu einer geführten Altstadttour ein. Die Leitung des etwa eineinhalbstündigen Rundganges hat Thomas Bernard, die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro am Pottensteiner Rathaus.

Dem Nachtwächter kann man am Freitag, 19. Juli, eineinhalb Stunden durch die dunklen Gassen von Pottenstein folgen. Treffpunkt der Stadtführung ist um 21.30 Uhr am Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Am Samstag, 20. Juli, beginnt um 10.30 Uhr die Scharfrichterführung in Pottenstein. Interessierte lernen das Scharfrichtermuseum kennen. Zum Abschluss der Stadtführung gibt es eine fränkische Henkersmahlzeit. Der Rundgang dauert etwa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro. Anmeldungen zu den beiden letztgenannten Führungen unter Telefon 01575/2713310 oder via E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com. red