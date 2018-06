Rundgang durch die Obst-Versuchsanlage

Das Landratsamt Forchheim lädt am Donnerstag, 28. Juni, unter der Leitung des Kreisfachberaters für Obstbau , Hans Schilling, und von Thomas Fahner vom Landratsamt zu einem Rundgang durch die Obstbau-Versuchsanlage in Dietzhof ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr direkt an der Anlage. Diese befindet sich auf der Straße von Schlaifhausen kommend Richtung Dietzhof noch vor dem Ortseingang auf der linken Seite. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wie die Behörde mitteilt. red