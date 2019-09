Am Sonntag, 15. September, um 14.30 Uhr, findet in der Wehrkirche Hannberg wieder eine öffentliche Kirchenführung statt. Die Wehranlage ist eine der best erhaltenen Kirchenburgen im fränkischen Raum. Der Besucher erfährt auch, gleich einer Zeitreise, wie sich aus Not und Bedrängnis der Landbevölkerung heraus sowie aus wechselvoller Geschichte über einen Zeitraum von mehr als 600 Jahren dieses kulturelle Kleinod im Seebachgrund entwickelt hat. red