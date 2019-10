Rundgang durch die Höchstadter Geschichte

Am Sonntag, 6. Oktober, lädt Stadtführerin Birgit Keller zu einem rund einstündigen Rundgang durch den historischen Kern der Höchstadter Altstadt ein. Dabei gibt sie Einblicke in Geschichte und Ereignisse der inzwischen weit über 1000 Jahre alten Gemeinde im Aischgrund. Marktplatz mit Brunnen und Rathaus sowie Kommunbrauhaus, Spixhaus und Stadtturm sind einige der Stationen der Führung. Den Schluss bildet ein Besuch in einem der ältesten Häuser Höchstadts, der heutigen Weinstube "Zum Zwetschger". Dort kann man bei einem Glas Wein oder einem anderen Getränk mehr über das alte Haus erfahren und Antworten auf Fragen zur Stadtgeschichte bekommen. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Marktbrunnen. Die Führung inklusive Getränk kostet 8,50 Euro. Verbindliche Anmeldungen bei Birgit Keller, Telefon 09193/6258248. Foto: privat