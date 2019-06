Egloffstein 24.06.2019

Rundgang durch die Burganlage

Die nächste Burgführung in Egloffstein findet am Sonntag, 30. Juni, statt. Der Burgherr erwartet die Besucher um 11 Uhr im Burghof. Eintrittskarten sind am Eingang erhältlich. Burgbesuche zu einem and...