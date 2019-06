Die nächste Burgführung in Egloffstein findet am Donnerstag, 20. Juni, statt. Der Burgherr erwartet die Besucher um 11 Uhr im Burghof. Eintrittskarten sind am Eingang erhältlich. Burgbesuche zu einem anderen Termin oder für Gruppen ab zehn Personen können unter Telefon 09197/8780 oder per E-Mail info@burgegloffstein.de vereinbart werden. red