Die Volkshochschule Hofheim lädt Interessenten des Mittelalters zur Führung durch den Landschaftsgarten an der Bettenburg mit Hans Reuscher ein. Termin ist am Samstag, 28. September. Hier ließ Freiherr Christian Truchseß von Wetzhausen 1789 eine Vielzahl von Denkmälern errichten, die die vergangene Ritterzeit verherrlichen sollten. Start ist um 14 Uhr am Parkplatz des Landschaftsgartens (Anmeldungen: online über www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter 09523/7807). red