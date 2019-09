Rundgang durch den Herrschaftssitz

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt für Sonntag, 15. September, 16 Uhr, zu einer Führung durch Mitwitz ein. Unter dem Titel "Schloss, Kirche, Synagoge - Mitwitz als ritterschaftlicher Herrschaftssitz" wird der Historiker Christian Porzelt die Geschichte des Ortes und der Familie von Würtzburg erläutern. Im Mittelpunkt des Rundgangs soll die Entwicklung im 18. Jahrhundert stehen, in dem der Ort zwischen den verschiedenen Zweigen der Adelsfamilie geteilt war. Treffpunkt ist am Unteren Schloss. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. red