Rundgang auf Gelände am Hauptsmoorwald

Der CSU-Ortsverband Strullendorf bietet am Sonntag, 30. Juni, einen Rundgang über das Gelände der ehemaligen Walderholungsstätte in Strullendorf an. Das seit 1994 im Besitz der Gemeinde befindliche und seither brach liegende Gelände am Hauptsmoorwald soll in naher Zukunft aufgeplant und schließlich bebaut werden. Die Gemeinde Strullendorf hat somit neue Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung Norden. Alle interessierten Bürger sind willkommen. Der Rundgang startet um 15 Uhr am Forsthaus, Hauptsmoorstraße 47, in Strullendorf. red