Rundgang auf der Plassenburg

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am Samstag, 3. August, um 14.15 Uhr wieder die Sonderführung "Kanonen, Krieg und Kasematten" an. Für diesen Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg ist festes Schuhwerk erforderlich, in den Kasematten herrschen kühle Temperaturen. Bei Regen und Sturm kann die Führung nicht durchgeführt werden. Karten gibt es an der Museumskasse.

Sagen neu bearbeitet

Am Sonntag, 4. August, um 14.15 Uhr liest Andrea Senf aus der von ihr neu bearbeiteten Sagensammlung von Elise Gleichmann unter dem Motto "Von Geistern umwittert ...". Treffpunkt ist in der Schlosskirche der Plassenburg. Der Eintritt ist frei. red