Rundgang am Abend mit Fackeln

Zu einer abendlichen Fackelwanderung durch das romantische Egloffstein lädt die Tourist-Info für heutigen Freitag, 25. Oktober, ein. Die Tour ist ungefähr zwei Kilometer lang, dauert eineinhalb Stunden und ist auch für Kinderwagen geeignet. Im Anschluss gibt es noch Glühwein und Kinderpunsch sowie Plätzchen an der Feuerschale mit Blick zur beleuchteten Burg. Gerne können auch eigene Fackeln und Lampions mitgebracht werden. Pro Person wird ein Beitrag erhoben, inklusive Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen. Kinder unter sechs Jahren nehmen kostenfrei teil. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Pension Mühle in der Talstraße 10 in Egloffstein. red