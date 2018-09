Rundgänge mit Raum und Ross

Im Rahmen der Denkmalwoche finden zwei Rundgänge statt. Manfred Raum führt am Montag, 10. September, zu den Denkmälern der Partnerstädte. Die Führung "Symbole der Freundschaft" startet um 17.30 Uhr am Marktplatz. Die zweite Führung "Geniale Gastarbeiter" leitet am Dienstag, 11. September, Rosi Ross auf der Festung Rosenberg. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Kasse. Anmeldung zu beiden Rundengängen unter Telefon 09261/97201 oder 97246. red