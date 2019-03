Runder Tisch zum Thema "Albtrauf"

Zum Runden Tisch für das Natura-2000-Gebiet "Albtrauf im Landkreis Lichtenfels" am Dienstag, 12. März, um 15 Uhr im Amtsgebäude des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Lichtenfelser Straße 9) in Bad Staffelstein ergeht Einladung. Für das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet "Albtrauf im Landkreis Lichtenfels" wurde der Entwurf des Managementplanes erstellt. In diesem Plan werden die jeweils vorhandenen Vorkommen besonders zu schützender Lebensräume und darin lebender Tierarten gemäß der FFH-Richtlinie erfasst, bewertet und Vorschläge für Maßnahmen zu deren Erhalt erarbeitet. Bei der Erstellung dieser Pläne ist eine intensive Beteiligung in Form sog. "Runder Tische" mit Grundeigentümern, Nutzern, Kommunen, Behörden und Privatpersonen erwünscht. Hierzu lädt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg ein. red