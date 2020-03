Runde Zwei für Jens Korn

Bürgermeister seiner Heimatstadt zu sein, ist für Jens Korn der tollste Job der Welt. "Ich habe noch nie eine Aufgabe als so erfüllend empfunden wie das, was ich jetzt mache", sagte er vor kurzem. Diesen Traumjob darf Jens Korn auch die kommenden sechs Jahre fortführen: Der amtierende Wallenfelser Bürgermeister wurde am Sonntag wiedergewählt (87,42). Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Mit wie viel Hingabe der Christsoziale sein Amt ausübt, zeigt diese Anekdote. Während andere Bürgermeister-Kandidaten um kurz nach 18 Uhr gebannt die Stimmauszählung verfolgt und die Wahlergebnisse erwartet haben, hat Korn an einem Informationsbrief für die Wallenfelser Eltern geschrieben, in dem es um die Notbetreuung ihrer Kinder geht, während die Schulen und Kindertagesstätten wegen dem Corona-Virus geschlossen sind: "Das Thema liegt den Eltern ja am Herzen. Wir können uns da keinen Leerlauf leisten."

Die künftigen Herausforderungen gilt es, ohne den langjährigen Geschäftsführer Frank Jakob zu bewältigen - der wurde in Teuschnitz zum Bürgermeister gewählt. "Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, denn er ist ein kompetenter Verwaltungsmanager und ein absolut integrer Charakter", betont Korn. Jetzt gelte es, schnellstmöglich einen Nachfolger zu finden.

Aber erst einmal feiert der alte und neue Bürgermeister die Wahlergebnisse mit einem kühlen Bier, zumal er sich sehr über die CSU-Ergebnisse aus den anderen Gemeinden freue. saha