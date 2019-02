Runde mit Günter Lipp

Die vielfältigen Darstellungen es Wappens der Familie von Rotenhan hat Günter Lipp dokumentiert. Am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr, stellt er sie im Gasthof "Post" (Gall) in Ebern im Rahmen der Heimatkundlichen Gesprächsrunde vor und würzt seinen Vortrag mit Anekdoten. Das "Haus des Monats" ist diesmal eine ganze Straße - eine sehr kurze, nämlich die Badgasse. Sie verbindet den Marktplatz mit dem Mühlviertel. Zur Zeit ist sie wegen der Räumung von Haus Nummer 1 in Ebern stark im Gespräch. Dritter Schwerpunkt des Abends ist der Name "Walk-Strasser-Anlage". Lipp erläutert, wer sich hinter den Namen verbirgt und lädt zu einer lockeren Gesprächsrunde ein. red