Runde 3 im Clinch um Eberns Anlagenring

Der Disput zwischen Eberns wiedererwachtem CSU-Ortsverband und Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) geht weiter. Thema ist der Pflegezustand des Anlagenrings, den die CSU nach einem Rundgang in einem Zeitungsbericht harsch kritisiert hatte. Hennemann seinerseits hatte die Beschwerden auf der Basis von Eindrücken im ausgehenden Winter als "unfair" bezeichnet und auf umfangreiche pflegerische Maßnahmen in den letzten beiden Jahren hingewiesen. Insbesondere nahm er den Stadtbauhof in Schutz.

Nun legt die CSU in einem "offenen Brief" nach, den Ortsverbandsvorsitzender Sebastian Ott und neun weitere Personen unterzeichnet haben und den stellvertretende Vorsitzende Gabriele Rögner versandt hat.

"So nicht!", schreibt der Ortsverband und stellt Hennemanns Verständnis von Demokratie und Bürgerengagement infrage, "wenn man sich so leicht auf die Palme bringen lässt, um dann von dort oben mit Kokosnüssen zu werfen". Der Bürgermeister reagiere wie eine "beleidigte Leberwurst", offenbar weil die CSU ihn nicht zu dem Rundgang eingeladen habe, wie die Frauen-Union Ebern vor zwei Jahren, als es um einen Kahlschlag in der Anlage ging. Damals habe Entsetzen unter den Bürgern geherrscht, während der Bürgermeister, ohne angegriffen worden zu sein, auf Selbstverteidigung und Schadensbegrenzung für sein eigenes Image gesetzt habe. Nun versuche er in seiner Erwiderung zudem "auf plumpe Weise", Zwietracht zwischen dem CSU-Ortsverband und der Frauen-Union (FU) zu säen.



Ein Ablenkungsmanöver?

Hennemann verstehe es nicht, mit Kritik umzugehen, und reagiere polemisch. Der Bauhof und dessen Mitarbeiter seien von der CSU mit keiner Silbe negativ erwähnt worden, konstatieren die Briefschreiber. Man schätze und anerkenne die Leistungen des Bauhofs. Wörtlich ist zu lesen: "Zwietracht zu streuen und damit vom eigentlichen Thema abzulenken, ist nicht fair!" Bei der Begehung sei es darum gegangen, mögliche Maßnahmen zur Instandhaltung, Verbesserung und Verschönerung aufzuzeigen, damit der Anlagenring zu jeder Jahreszeit zur Erholung und als Anziehungspunkt wirkt.

Die CSU räumt ein, dass die Pläne für eine "Komplettüberarbeitung" seit langen vorliegen, aber bislang an der mangelnden Finanzkraft der Stadt scheiterten. Und sie bestätigt, dass es in Sachen Anlagenring zu mehreren Sitzungen "mit zum Teil erstaunlich hoher und engagierter Bürgerbeteiligung" gekommen ist: "Doch ist es leider, wie so häufig in den letzten Jahren, bei Absichtserklärungen geblieben!" Vieles sei diskutiert worden, aber umgesetzt habe die Stadt nur wenig. Das Fazit der CSU: "Schön geredet, aber keinesfalls schöner gemacht!"

Bei der aktuellen Bestandsaufnahme habe die CSU aufgezeigt, dass mit einfachen Mitteln, kleinem Budget und zum Teil relativ geringem Arbeitseinsatz Verbesserungen möglich sind. Konkret werden angemahnt: schäbige Deckel der Splittkästen, ein Stolperstein mitten auf dem Anlagenweg oder der "nicht mehr zeitgemäße" Spielplatz. Der Sandkasten sei "eine Zumutung" und der Gedenkstein von Karl-Hoch stehe im "Sumpf" und sei nicht lesbar. Die Tulpen, die Hennemann so gelobt hatte, verblühten rasch, wird moniert, und dann folgten "Disteln über Disteln".

Die CSU-Politiker appellieren an Jürgen Hennemann: "Nehmen Sie bitte endlich Ihre Führungsverantwortung wahr. Vergessen Sie das simple Rollenspiel des alten Gewerkschaftsfunktionärs ,Hier gut - da böse'. Werden Sie sich endlich Ihrer Aufgabe als Bürgermeister bewusst, der Richtlinien und Prioritäten für die zu erledigenden Aufgaben festlegt und eine Verpflichtung zur Neutralität hat." eki