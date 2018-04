Rundbank an Baum beschädigt

In den vergangenen Wochen wurde im Stadtteil Winkels eine Rundbank beschädigt, die an einem Baum am Marktplatz steht. Die Polizei geht davon, dass den Schaden ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol