Rund ums Walberla mit dem Rad

Der Fahrradclub ADFC Forchheim lädt für Sonntag, 28. April, zu einer Rundtour um die Ehrenbürg ein. Dabei ist der Berg aus unterschiedlichen Entfernungen und Höhen zu sehen. Treffpunkt für die 70 Kilometer lange Tour ist um 10 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Entlang des Kanals geht es bis Möhrendorf und über Langensendelbach nach Hetzles. In Kunreuth wird zum Mittagessen eingekehrt, bevor die längere Steigung nach Weingarts und Regensberg in Angriff genommen wird. Auf der Kasberger Höhe erreichen die Radler Haidhof und Ortspitz und kommen nach einer Talfahrt nach Dietzhof. Nach einer weiteren Einkehr geht es entlang des Ehrenbaches und der Wiesent nach Forchheim zurück. red