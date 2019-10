Rund ums Ei: Triesdorfer Geflügeltag

Am Dienstag, 22. Oktober, ab 10 Uhr, veranstaltet die Tierhaltungsschule Triesdorf den Triesdorfer Geflügeltag. Maria Schneider spricht über "Was war zuerst: das Huhn oder das Ei? - Anatomie und Physiologie rund ums Eierlegen". Danach referieren Ralf Hildebrand zum Thema "Auf der Suche nach dem perfekten Ei - Innere und äußere Eiqualität" und Ferdinand Schmitt zu "Impfen für eine gute Legeleistung und Eiqualität". Nach der Mittagspause geht Gerlinde Wagner auf "Vermarktungswege Bio" ein und die Firma Ovofit Eiprodukte GmbH auf "Vermarktungswege Konventionell". Das Programm und Anmeldungen gibt es unter www.triesdorf.de (Bildung & Veranstaltungen). Weitere Infos sind via Mail (ths@triesdorf.de) oder unter Telefon 09826/18-3002 erhältlich. red