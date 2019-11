Rund ums Auge: Beratungsmobil

Am Donnerstag, 28. November, ist das "Blickpunkt Auge Beratungsmobil" wieder für Ratsuchende da: ein auffälliger grüner Mercedes Sprinter, der mit verschiedenen Hilfsmitteln rund um besseres Sehen ausgestattet ist. Fragen bei Augenerkrankungen können hier gestellt werden, es gibt Tipps und Tricks für den Alltag mit verändertem Sehen, im Bedarfsfall werden auch sozialrechtliche Fragen bei Sehverschlechterung geklärt und - falls gewünscht - werden die Ratsuchenden an Kooperationspartner oder Spezialisten im Verein vermittelt. Träger des kostenlosen Angebots ist der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund. Das Mobil steht am kommenden Donnerstag, 28. November, von 10 bis 13 Uhr im Markt Erlbach auf dem Parkplatz von Rewe Graf, Neue Straße 13, und von 14 bis 16 Uhr in Wilhermsdorf in der Rathausgalerie. red