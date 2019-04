Rund um Neufang wandern

Die Sektion Neustadt des Deutschen Alpenvereins bietet am Mittwoch, 10. April, eine circa sieben Kilometer lange Seniorenwanderung "Rund um Neufang - auf dem Bergplateau" teilweise auf naturbelassenenWegen unter der Leitung von Wanderwart Robert Matzke, Telefon 09568/ 1553, an. Die Schlusseinkehr ist in der Blockhütte in Neufang. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz in der Mühlenstraße. Bitte festes Schuhwerk anziehen. red