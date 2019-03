Der Rennsteigverein, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt am Sonntag, 31. März, zur Wanderung rund um Merkendorf ein. Treffpunkt und Abfahrt ist um 13 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel, Start der Wanderung um 13.30 Uhr in Merkendorf am Gasthof Hummel. Die Wanderstrecke ist circa zehn Kilometer lang. Auf dem Brauereiweg "13" geht es nach Weichendorf, an der Autobahn entlang bis auf Höhe Drosendorf und auf dem Panoramaweg zurück nach Merkendorf. Anschließend gegen 16.30 Uhr ist Einkehr im Gasthof Hummel. Auskunft über die Wanderung erteilt der Wanderführer Heinz Wiemann, Telefon 09547/7567. Gäste sind willkommen. red