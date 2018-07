Rund um Elektro- und Informationstechnik

Am Freitag, 6. Juli, feiert die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ihren 42. Tag der Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik und lädt hierzu ab 9 Uhr an die Technischen Fakultät an der Cauerstraße 7 in Erlangen ein. Im Rahmen der Festveranstaltung stellen Wissenschaftler der Erlanger Uni und Gastdozenten ihre Forschungsfelder vor. Zudem werden die besten Studierenden für ihre Leistung ausgezeichnet. Auf dem Sommerfest können die Besucher den Nachmittag ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei. red