Rund um eine gesunde Ernährung

Gesundes Kochen muss nicht kompliziert sein. Das bewies die stellvertretende Kreisbäuerin Petra Grimmer bei einer Kochvorführung im Rewe-Markt in Haßfurt. Im Rahmen der Aktion "Wir Landfrauen on Tour", einer Initiative des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) und des BBV-Bildungswerkes mit Rewe, wurde die Kreisstadt als Veranstaltungsort ausgewählt.

Nach Ladenschluss um 20 Uhr verwandelte sich der Eingangsbereich des Supermarktes in ein kleines Kochstudio, in dem die Ernährungsfachfrau Petra Grimmer leckere Gerichte aus heimatlichen Produkten zubereitete. So stand zum Beispiel als Vorspeise eine Spargelsuppe auf dem Programm der Vorführung. Sehr beliebt bei den rund 30 Gästen, die alles probieren durften, waren gefüllte Putenröllchen im Schinkenmantel und Hähnchenschenkel mit Bärlauch und Kartoffeln als Hauptspeisen.

Den krönenden Abschluss bildete mit einem Rhabarber-Tiramisu-Dessert eine süße Leckerei. Die Teilnehmer, die auch ein Kochheft mit nach Hause nehmen durften, waren begeistert von den vielen Tipps rund um eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Sämtliche Lebensmittel für diese Veranstaltung wurden vom Unternehmen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. cl