Rund um die Wechseljahre

Regelwidrige Blutungen der Gebärmutter können verschiedenste Ursachen haben und auch noch bis ins hohe Alter auftreten. Nicht zuletzt müssen dabei auch bösartige Veränderungen ausgeschlossen werden. Dies erfordert eine exakte Diagnostik. Dr. Stefan Weingärtler, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum in Forchheim, informiert zu diesem Thema im Rahmen der Vortragsreihe der Freunde und Förderer des Klinikums Forchheim am Montag, 21. Oktober, um 19 Uhr im Konferenzsaal des Klinikums (U101), Krankenhausstraße 10 in Forchheim. Der Eintritt ist frei. red