Rund um die Schulsachen

Auch in Sachen Schulanfang spielen Neuheiten neben guter Ausrüstung eine große Rolle. Darum widmet sich das Citymanagement am Sonntag, 10. März, von 10 bis 16 Uhr dem Thema "Schultüten". Im Kongresshaus Rosengarten kann man alle Schulranzen, Rucksäcke, Schultüten, Spiele und etliches Zubehör nicht nur ansehen, sondern auch gleich ausprobieren, heißt es in einer Mitteilung des Citymanagements. red