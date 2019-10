Rund um die Kunst

Dass Rotraut Arnold, Leiterin des Kinder-Kultur-Ortes an der Regiomontanus-Grundschule Königsberg, Theaterblut in den Adern hat, das bewies sie bei einer Lesung im Atelier von Bildhauer Gerhard Nerowski am Sonntagabend. Zum Abschluss der Aktion "Kunststück" des Landkreises, bei dem in Königsberg offene Ateliers besucht werden konnten, las sie, passend zum Motto "Kunst", Geschichten und Gedichte. Ob spannend, lustig oder auch melancholisch, Rotraut gelang es sowohl stimmlich als auch mimisch, ihre Zuhörer in Bann zu ziehen. Aufmerksam still oder still schmunzelnd, manchmal auch hellauf lachend verfolgten die Besucher die Vorträge von Rotraut Arnold, der ehemaligen Schauspielerin am Gärtnerplatztheater in München. Es war ein Vergnügen, ihr zuzuhören. sn