Rund um die Kirche wird gefeiert

Die evang.-luth. Kirchengemeinde Walsdorf lädt am Sonntag, 7. Juli, zum Gemeindefest rund um die Kirche ein. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst, in dem auch die neuen Konfirmanden vorgestellt werden. Posaunenchor und Kirchenchor übernehmen die musikalische Umrahmung. Der Gottesdienst findet einen ökumenischen Abschluss mit einem gemeinsamen Lied der beiden Kirchenchöre Walsdorf und Stegaurach. Es schließt sich ein buntes Programm für die ganze Familie rund um die St.-Laurentius-Kirche an. Nach dem Gottesdienst ist Unterhaltungsmusik mit dem Posaunenchor angesagt, im Anschluss gibt es Mittagessen. Um 13.30 Uhr hat der Gospelchor seinen ersten Auftritt, um 14.30 musizieren die beiden Kindergärten. red