Wolfersgrün vor 19 Stunden

Erlebnisrunde

Rund um die Hanffelder

Die Tourist-Information Oberes Rodachtal bietet eine Hanferlebnisrunde bei Uwe Gremer in Wolfersgrün an. Diese findet am Samstag, 31. August, um 18 Uhr statt. Nach einer etwa drei Kilometer langen Wan...