Rund um die Gesundheit

Von Freitag, 26. April, bis Sonntag, 28. April, finden die Bad Kissinger Gesundheitstage statt. Ein ganzes Wochenende lang können sich Interessierte über das gesundheitliche Angebot in und um Bad Kissingen informieren. Das diesjährige Motto "Aktiv. Gesund. Vital" zielt auf Prävention mit einem aktiven und gesunden Lebensstil ab.

Die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH ist in Zusammenarbeit mit der Rhön GmbH dieses Jahr wieder mit einem Stand vor Ort in der Wandelhalle vertreten und informiert über das Angebot in Bad Kissingen und Umgebung. Zudem werden Heilwasser-Tastings angeboten.

"Das diesjährige Motto passt sehr gut zum Gesundheitsstandort Bad Kissingen. In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft rückt das Thema Prävention mit einem gesunden Lebensstil verstärkt in das Bewusstsein der Menschen und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit gezielten Angeboten reagiert Bad Kissingen darauf und kann als Auszeit des meist hektischen Alltags dienen. Die Gesundheitstage legen als eine der wichtigsten Gesundheitsmessen in Nordbayern ihren Fokus auf ein Thema, das aktueller nicht sein kann", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Während der dreitägigen Messe informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH und der Rhön GmbH interessierte Messebesucher über das Ausflugsangebot Bad Kissingens und der Region.

Die Heilquellen spielen in Bad Kissingen eine bedeutende Rolle und ergänzen mit ihrer Mineralisierung einen gesunden Lebensstil. Bei den ca. 30-minütigen Tastings wird das Heilwasser in den Fokus gerückt. Brunnenfrauen erklären die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Heilwässer und Teilnehmer können diese gleich probieren. Die Heilwasser-Tastings finden an folgenden Terminen statt: Freitag, 26. April: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr. Am Samstag, 27. April, um 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr. Am Sonntag, 28. April, um 10, 11, 12, 13, 14 und 16 Uhr.

Weitere Informationen zu den Gesundheitstagen in Bad Kissingen, den beteiligten Ausstellern und Vorträgen gibt es im Internet unter www.gesundheitstage-badkissingen.de. red