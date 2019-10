Rund um die Geburt

Gesund durch Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr - das wünschen sich alle werdenden Eltern. Wenn sich mit der Geburt eines Kindes Rollen und Zuständigkeiten im Alltag verändern, stellt dies für viele Mütter und Väter verschiedene Herausforderungen dar: Wie lassen sich Kind und Karriere vereinbaren? Kommt eine Klinik oder eher ein Geburtshaus für die Entbindung infrage? Welche Impfungen sind wichtig? Gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Frau & Gesundheit" laden Bildung-Evangelisch und das Gesundheitsamt Erlangen zum kostenlosen Gesundheitstag am Samstag, 26. Oktober, von 9.30 bis 16 Uhr in das "Kreuz & Quer" - Haus der Kirche am Bohlenplatz 1 nach Erlangen ein. Interessierte können sich bei Brigitte Hartig unter Telefon 09131/803-2320 oder per E-Mail an brigitte.hartig@erlangen-hoechstadt.de zur Veranstaltung informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red