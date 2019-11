Rund um den Spargl

Um den Spargelanbau geht es in einem VHS-Vortrag von Wolfgang Wußmann am Dienstag, 5. November, um 19 Uhr im Großen Saal des Alten E-Werks ganz und gar nicht. Sondern es geht um den hoch aufragenden Kirchturm von St. Otto, der den Spitznamen "Spargl" trägt. An vielen Stellen der Stadt dient er aufgrund seiner Höhe als Orientierungshilfe. Besucher werden bei einer virtuellen Führung über den "Spargl" hinaus durch den Stadtteil Bamberg Nord geleitet, der so manches zu bieten hat. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei. red