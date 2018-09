Rund um den Schiefer

Noch bis 25. September finden im Nordhalbener Künstlerhaus die 2. Schieferwochen statt. Derzeit kann man dem niederländischen Künstlerduo Ludo Roders und Martijn Smits im Maxhaus, Lobensteiner Straße 11, über die Schulter schauen.

Was bei den Künstlertagen mit dem selbstgestellten Thema "Oben Unten" herauskommen wird, kann die Öffentlichkeit am Samstag, 22. September, um 18 Uhr bei einer Werkpräsentation bestaunen. Aber auch schon vorher freuen sich die Kunstschaffenden jederzeit über Besuch im Künstlerhaus Nordhalben. Morgen können Interessierte ab 13 Uhr in einem Workshop selbst schiefern. red