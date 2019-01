Die Post- und Verdi-Senioren machen ihre Winterwanderung rund um den Oertelberg. Die Einkehr ist im "Gasthaus zu den Linden" in Serlbach geplant. Die leichte Wanderung ist etwa zehn Kilometer lang. Treffpunkt ist am Donnerstag, 31. Januar, um 10.30 Uhr am unteren Keller-Parkplatz. Anmeldungen bei Roswitha Gößwein, Telefon 09190/1282. red