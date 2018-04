Die Sektion Neustadt des Alpenvereins führt am Mittwoch, 11. April, eine Wanderung "rund um den Goldbergsee und Schloss Callenberg" unter Führung von Robert Matzke (Tel. 09568/1553) durch. Schlusseinkehr ist im Gasthof "Zum schwarzen Bären" in Beiersdorf. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Angerparkplatz (Mühlenstraße) zur gemeinsamen Pkw-Abfahrt. red