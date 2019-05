Rund um den Garten und den Grill

Beim Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim wird am Samstag, 4. Mai, die Garten- und Grillsaison eröffnet. Angeboten werden Gartenmöbel, Gartengeräte, Blumentöpfe, Sonnens...