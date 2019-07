Rund um das Staffelsteiner Rathaus sind viele Straßen gesperrt

Für die kommenden Tage, das Altstadtfest und die BR-Radltour sind folgende Straßensperrungen notwendig, wie die Stadtverwaltung mitteilt: Mittwoch, 24. Juli - Kinderfest: 6 bis 20 Uhr der gesamte Marktplatz, 10 bis 19 Uhr die gesamte Innenstadt Donnerstag, 25. Juli - Musik vor dem Rathaus: ab 13 Uhr der gesamte Marktplatz, ab Donnerstag, 25. Juli,16 Uhr, bis Freitag, 26. Juli um 12 Uhr die Lichtenfelser Straße von der Kreuzung Horsdorfer Straße/Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Ringstraße/ V.-v.-Scheffel-Straße Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli, früh um 10 Uhr - Altstadtfest: der gesamte Marktplatz, ab 12 Uhr die gesamte Innenstadt

Die Sperrung der gesamten Innenstadt wird wie folgt durchgeführt:

- die Bahnhofstraße ab der Einmündung Goethestraße - die Ringstraße ab der Einmündung Kirchgasse - die Straße "Am unteren Lauterdamm" ab der Einmündung Rotkreuzweg - die Lichtenfelser Straße von der Kreuzung Ringstraße/V.-v.-Scheffelstraße bis Marktplatz, Vorabsperrung bereits bei der Einmündung Eremitenstraße - die Horsdorfer Straße von der Einmündung Schindsteig/Schützenweg bis Marktplatz, Vorabsperrung bereits bei der Hirtengasse - die Bamberger Straße ab der Einfahrt zum Staffelberg-Center (Edeka), Vorabsperrung bereits bei der Kreuzung An der Schwedenleite/Am Hochgericht - die Angerstraße ab der Einmündung Unterzettlitzer Straße

BR-Radltour

Die Zufahrt zum Badesee und Aqua Riese über die Seestraße ist am Sonntag, 28. Juli, ab 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Beide Einrichtungen werden ab 17 Uhr geschlossen. Die Lichtenfelser Straße, die Bamberger Straße und der Marktplatz von der Kreuzung Ringstraße/V.-v.-Scheffel-Straße bis zur Einmündung Angerstraße, die Horsdorfer Straße von der Kreuzung Am Stadtgraben/Am Kreuzberg bis Marktplatz und die Bahnhofstraße von Kirchgasse bis Marktplatz bleiben am Montag, 29. Juli, bis 11 Uhr ebenfalls gesperrt. red