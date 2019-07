Rund um das Schloss wird gefeiert

Rund um das Schloss Himmelkron wird am Sonntag, 14. Juli, der "Tag der Begegnung" gefeiert. Schirmherr des Festes ist Bezirkstagspräsident Henry Schramm aus Kulmbach. Mit der Begrüßung und einem Festgottesdienst im Schlosspark beginnt der Aktionstag um 10 Uhr. Das Programm auf dem ganzen Festgelände startet um 11 Uhr.

Das Programm

Im Bereich Schloss gibt es verschiedene Spielangebote für Kinder, die Elektroautos der Polizei, eine Modellflugschau und die Musikwerkstatt der Diakonischen Schwestern- und Brüderschaft im Seniorenhaus. Am Schloss werden auch Lose verkauft. Auf der Terrasse kann man es sich in der Lounge der Offenen Hilfen gemütlich machen. Um 13.30 Uhr findet eine Führung im Kräutergarten statt. Die Theatergruppe "Theasik" spielt um 14.30 Uhr im Adlersaal. Um 15 Uhr gibt es eine Tanzaufführung und um 15.30 Uhr tritt die Band "HalbSoWild" auf.

Die Fachschule für Heilerziehungspflege, die auch über einen Pendelverkehr erreichbar ist, bietet um 14 und 15.30 Uhr Führungen an. Ein Vortrag über die EU-Projekte steht um 14.15 und 15.15 Uhr auf dem Programm. Der neue Schulfilm wird um 14.45 Uhr gezeigt. Um 15 Uhr informiert die Schule über berufliche Perspektiven in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung in Himmelkron. Die Werkstatt und die Förderstätte können von 12 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Förderverein tagt

Beim Tag der Begegnung ist auch die Sonderausstellung "Lebens Blätter" von Stephan Klenner-Otto im Stiftskirchenmuseum geöffnet. Im Bereich Verwaltung lädt das Café der Bewohnervertretung ein. Um 13 Uhr tagt der Verein der Freunde und Förderer der Himmelkroner Heime im Grampp-Haus. Das Fest endet mit der "Stille vor dem Abend" in der Ritterkapelle um 17.30 Uhr. red