Das Historische Museum lädt ab Freitag, 9. August, zu einer Sonderausstellung rund um das Alte Schloss in der Eremitage ein. Sie ist unter dem Motto "Ich bin allein, wenn ich vergnügt sein will" bis zum 22. September zu sehen. Vor 300 Jahren wurde das Alte Schloss in der Eremitage mit einem großen Fest eingeweiht. Die Sommerausstellung im Historischen Museum nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, sich mit der Geschichte dieser Parkanlage und dem Thema des historischen und auch modernen Eremitenkults zu befassen. Führungen durch die Ausstellung werden am Donnerstag, 15. August, und Sonntag, 22. September, jeweils um 15 Uhr angeboten. Das Historische Museum, Kirchplatz 4, ist im August täglich von 10 bis 17 Uhr, im September dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red