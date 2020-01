Rund 40 Aussteller sind dabei

Schweinfurt, Hochschulstadt, Industriestadt, Stadt der technischen Innovationen. Eine Stadt, zu der die Messe, die am Wochenende, am 18. und 19. Januar, im Konferenzzentrum auf der Maininsel stattfindet, bestens passt. Die Messe "Meine Zukunft - die Job und Karrieremesse", organisiert von der Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG Kempten, hat Premiere in Schweinfurt.

"In Würzburg waren wir schon mit der Messe und es gab dort einige Nachfragen von Betrieben aus der Region, ob wir auch nach Schweinfurt kommen würden", berichtet die Teamleiterin der Messe AG Anita Gerhard.

Gesagt, getan: Etwa 40 Aussteller präsentieren sich und haben natürlich allesamt dem Messemotto entsprechend interessante Jobs und Karriereperspektiven im Gepäck. Vom AWO-Bezirksverband Unterfranken über das Leopoldina Krankenhaus bis zur SWG Stadt und Wohnbau GmbH Schweinfurt, von den Fränkischen Rohrwerken bis zur Bundespolizeiakademie Oerlenbach reicht die Palette. Das vollständige Ausstellerverzeichnis und wertvolle Tipps für Messebesucher und Jobsucher findet sich auf der Homepage des Veranstalters: www.meine.zukunft.ag/Schweinfurt.

Und für wen genau ist diese Messe gedacht? "Für junge Leute, die gerade ihr Studium beendet haben und die Netzwerke aufbauen wollen, für Leute mit Berufserfahrung, die sich verändern möchten, für Arbeitssuchende, die Unterstützung bei der Bewerbung brauchen, aber auch für Menschen, die mit ihrem Job glücklich sind, sich aber persönlich weiterentwickeln wollen", umreißt Anita Gerhard den weitgezogenen Kreis derjenigen, die sich angesprochen fühlen dürfen.

Jobaussichten ab 50

Auch wenn die Messe erstmals in Schweinfurt stattfindet, erhoffen sich die Macher Besucherzahlen im niedrigen vierstelligen Bereich. Denn neben dem breit gestreuten Feld der Aussteller und Job-Anbieter, gibt es an beiden Tagen ab 10.15 Uhr Fachvorträge. So zum Beispiel, Stichwort demographischer Wandel, Tipps und Strategien für die Karriere ab 50 (Samstag und Sonntag um 10.15 Uhr), oder wie sogenannte "Lebenskenner" (Menschen ab 50) den Weg zurück ins Erwerbsleben finden können (an beiden Tagen ab 14.15 Uhr). Bewerbungsmappen-Checks durch Profis, Coaching-Angebote für die Karriereplanung und weitere Angebote ergänzen das Programm.

Termine vorab online

"Bringen Sie Zeit mit", rät Projektmanagerin Anita Gerhard, die am Samstag, 19. Januar, gemeinsam mit Bürgermeisterin Sorya Lippert um 9.45 Uhr die Messe eröffnen wird. Sie rät auch, im Vorfeld das Online-Terminvergabe-Tool zu nutzen, um schon vor dem Messebesuch einen Termin mit dem Wunschaussteller an seinem Stand zu vereinbaren. hg