Auf dem Talweg in Richtung Kapelle erfasste am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, auf Höhe des Pumpwerks eine Fahrerin mit ihrem Pkw ein Reh, das von links die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenprall wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Das Reh rannte nach der Kollision davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol