Rund 150 Sänger auf der Bühne

Bei der 4. Auflage des "Konzert junger Chöre" der Sängergruppe Bad Kissingen am Sonntag, 31. März, können sich Zuhörer auf einen modernen, internationalen Liedermix freuen. Rund 150 Sänger der zur Sängergruppe gehörenden Chöre Chorisma, Bright Voices Oberthulba, In Takt Garitz, Samstagschor Reichenbach, Troubadours Fuchsstadt sowie The Voices aus Westheim bringen ab 19.30 Uhr die Wandelhalle zum Klingen. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, telefonisch unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Archiv/Björn Hein