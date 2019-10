Rund 1000 Wanderer auf den Strecken

Die 46. IVV-Wandertage haben dem TSV Weißenbrunn eine große Zahl an Teilnehmern beschert. Rund 1000 Wanderer - darunter 41 Gruppen - nahmen die fünf, zehn oder 20 Kilometer langen Strecken in Angriff. Die Aktiven mit der weitesten Anreise kamen vom Wanderverbund Eckernförde-Hamburg-Berlin. Als teilnehmerstärkster örtlicher Verein wurde der FC-Bayern-München-Fanclub Leßbachtal Weißenbrunn ausgezeichnet. Unter den Wanderern befanden sich auch Zweiter Bürgermeister Michael Bohl und der stellvertretende Vorsitzende des IVV-Franken, Uwe Ossmann.

Das Wanderwetter war am Samstag leicht verregnet, aber am Sonntag hatte man ideale Bedingungen. Die landschaftlich sehr schön gelegenen Strecken führten über Bergrücken und Täler. Sie verliefen auf gut befestigten Straßen, Wald- und Wiesenwegen quer durch das nordöstliche Gebiet um Weißenbrunn. Nach dem Start ging es bei allen drei Routen über den Mühlberg in Richtung "Roten Bühl" nach Wüstbuch und Staibra sowie dem Rucksgasser Grund, dem Leßbachtal und der Kulmbacher Straße. Gewandert wurden je nach Streckenlängen über Grünlinden, Horlachen, Fischbach, Wötzelsdorf, dem Weinbergweg entlang nach Tauschendorf. Von hier aus ging es dann zurück nach Weißenbrunn. Dabei konnte man die bunten Herbstwälder bewundern. In der Leßbachtalhalle fand die Preisverleihung mit Weingeschenkkörben statt. Wanderabteilungsleiter Günter Kaim und TSV-Vorsitzender Jörg Neubauer zeigten sich erfreut über den Ablauf der Großveranstaltung. Sie dankten allen Aktiven und Mitwirkenden, den Gästen, dem Wanderteam, den Pokal- und Preisspendern, den Land- und Forstwirten sowie den Jagdpächtern. Für Stimmung sorgte am Sonntag der Musikverein Weißenbrunn unter der Stabführung von Marco Plitzner.

Gruß- und Dankesworte sprachen Bürgermeister und Schirmherr Egon Herrmann, der weitere Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger, und die Vorsitzende des IVV-Franken, Betty Berdami. Diese sorgte dann gleichzeitig als Vizepräsidentin des Deutschen Volkssportverbandes für ein Novum in der Wandergeschichte des TSV. Zusammen mit den Vereinsverantwortlichen zeichnete sie die erst vierjährige Sophie Hohlweg mit einer Urkunde für zehnmalige aktive Teilnahme an einer Volkssportveranstaltung, dem Volkssportabzeichen in Bronze sowie einem Button aus. Günter Kaim würdigte ebenfalls die sehr stolze Sophie Hohlweg und bezeichnete sie freudig und schmunzelnd als jüngste Wanderin, die jemals beim TSV geehrt wurde.

Mit den Ehrengästen überreichte Kaim die Präsente an die Gruppen mit den höchsten Teilnehmerzahlen. An der Spitze stand erneut der TSV Küps, gefolgt von den Wanderfreunden Weißenbrunn und Umgebung, der Wandergruppe Heroldsberg, den Wanderfreunden aus Schwarzenbach an der Saale, den Wanderfreunden Kitzingen, der Wandergruppe Feldbuch und Umgebung sowie den Wanderfreunden Katschenreuth. Stark vertreten waren auch die Wanderfreunde Heubsch und Umgebung. Weitere Präsente erhielten der FC-Bayern-Fanclub und der Wanderverbund Eckernförde-Hamburg-Berlin. dw