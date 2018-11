Rui Chafes ziert kostenlosen Familienkalender der Stadtwerke Bamberg

Eine ganz besondere Erinnerung an die Ausstellung des Künstlers Rui Chafes bietet der Familienkalender der Stadtwerke Bamberg. Als erstplatzierte Aufnahme im Fotowettbewerb von Stadt und Stadtwerken hat Marie-Luise Eckerts Bild von der Skulptur "Ich will alles von Dir" auf der Oberen Rathausbrücke Eingang in den Jahresplaner 2019 gefunden. Ihn gibt es derzeit kostenlos im Servicezentrum am ZOB und in der Infothek am Maxplatz.

Die Ausstellung der 16 schwarzen Eisenskulpturen, die von 12. Mai bis 22. Oktober im gesamten Stadtgebiet stattfand, hatten die Stadtwerke Bamberg mit einem Rahmenprogramm begleitetet, von einem "Kunstbus" mit Kurator Bernd Goldmann über Kunstpostkarten mit Motiven des Fotografen Jan Stehli bis zum Fotowettbewerb, der jetzt mit der Veröffentlichung des Familienkalenders seinen Abschluss fand.

Eine neunköpfige Jury um Christian Lange hatte unter 20 Einsendungen das Foto von Marie-Luise Eckert zum Siegerfoto gewählt und damit ihr Bild zum November-Motiv im Familienkalender nominiert.

Auf dem zweiten und dritten Platz folgten Dieter Aust und Alfred Hinrichs. Ihre Fotos wurden als Postkarte in der Herbstausgabe des Stadtwerke-Kundenmagazins abgedruckt.

Der Kalender mit Ansichten aus der Stadt und dem Landkreis Bamberg sowie das Magazin mit Informationen rund um die Themen Energie, Stadtbus, Parken, Bäder und Glasfaserinternet liegen im Servicezentrum am ZOB und im Bambados zur kostenlosen Mitnahme aus. Der Familienkalender ist außerdem in der Infothek im Rathaus und im Landratsamt erhältlich. red