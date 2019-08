Ruhiger Kerwa-Auftakt

Der "Sandkerwa"-Donnerstag war bei sonnigem Wetter gut besucht. Aus polizeilicher Sicht verlief er insgesamt sehr ruhig. Auch wenn es in der Oberen Sandstraße vor einem Lokal zu einer gefährlichen Körperverletzung kam.

Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg rempelte hier zunächst eine Dreiergruppe männlicher Jugendlicher an. Einer der drei Unbekannten versetzte ihm einen Faustschlag, so dass er zu Boden ging. Ein Weiterer soll versucht haben, ihn gegen den Kopf zu treten, obwohl er am Boden lag. Die Unbekannten flüchteten.

Der mit knapp 1,5 Promille alkoholisierte 25-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum gefahren werden.

Weiter kam es noch zur Beschwerde einer älteren Dame über Jugendliche, die auf ihren Fensterbänken saßen. Die Jugendlichen bekamen einen Platzverweis. Am frühen Freitagmorgen trafen Polizeibeamte noch zwei junge Männer im Stadtgebiet an, die auf die Straße urinierten. Beide werden angezeigt.

Mit der ganzen Souveränität eines Stadtoberhaupts, das seit 13 Jahren den hölzernen Hammer schwingt und das noch sechs weitere Jahre tun möchte, trat Oberbürgermeister Andreas Starke am Donnerstagabend zum Bierfass. Drei Schläge, wie 2016 und 2018, verpasste der SPD-Frontmann dem Zapfhahn - doch der zierte sich. Zwei Zusatzschläge waren nötig, damit endlich Bier in den Krug floss.

Neu und altbewährt zugleich ist heuer, dass der Katzenberg als geografisches Zentrum der Kerwa wieder mit einer kleinen Bühne und Live-Musik belebt wird. Damit geht ein Wunsch der Kerwa-Fans in Erfüllung. red